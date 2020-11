Maximiliano Dávila es el nuevo Comandante de la Policía

Cochabamba, Bolivia

El nuevo comandante de la Policía de Cochabamba, Maximiliano Dávila Pérez, fue designado por el Comando General de la Policía, durante la jornada tomó posesión de su despacho e indicó de forma tácita que no tiene procesos en su contra.

La nueva autoridad fue ex director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), estuvo en el cargo, designado durante el gobierno de Evo Morales, por casi un año, hasta el 21 de noviembre de 2019.

Fue nombrado por el narcotraficante Pedro Montenegro, quien lo acusó por la presunta comisión de extorsión, cuando efectivos de base lo denunciaron de ser aliado del ex presidente Evo Morales y del ex ministro Juan Ramón Quintana.

En diciembre del año pasado, el ex ministro de Gobierno, Arturo Murillo, informó que Dávila era investigado tras la denuncia hecha contra él por el narcotraficante Montenegro.

“Yo no he sido procesado ni investigado por ninguna situación. Posteriormente, les voy a informar y ya les he indicado es un caso cerrado, y lo que tengan ya no es cuestión mía, es cuestión de otras instancias. Ahora, los periodistas que tengan pruebas de que existe ese tipo de red, porque una carta notariada que no tiene a quién está dirigido no tiene justificativo, nada. Solamente se ocupa de hacer daño la imagen de algunas personalidades que estamos en cargos jerárquicos. Nunca he tenido denuncia formal en caso Montenegro”, aseveró Dávila.