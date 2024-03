“Me colocaron un cuchillo en el cuello”: taxista brasileño vivió minutos de terror durante un asalto

Santa Cruz, Bolivia

Se trata de un taxista de nacionalidad brasileña que fue atracado por un grupo de delincuentes en la frontera con Brasil, a quien trataron de obligar a vender su motorizado en Puerto Quijarro en Bolivia.

La víctima, logró escapar de los delincuentes y pidió ayuda a la Policía, logrando retornar a su país.

“Era el domingo las 2 de la mañana cuando estaba trabajando de taxi para aumentar un poco la economía, yo tengo otra profesión de día y en la noche ayudo para generar más recursos; cuatro personas se hicieron llevar hasta otro lugar, entraron al auto, una persona salió del auto, tres personas agarraron un cuchillo y me pusieron en el cuello y me dijeron que era un asalto y que quería el auto”, relata el hombre en Que No Me Pierda de la Red Uno.