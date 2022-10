“Me golpeó en la cabeza hasta partir el palo de escoba”, pastora atacada por un exfeligrés

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

La pastora de una iglesia evangélica en Quebrada Seca, La Guardia, Pascualina López, que fue brutalmente atacada con un palo de escoba por un exfeligrés, pide justicia y que el responsable sea castigado según la ley, considera que por milagro sigue con vida.

El hecho sucedió dentro del mismo templo, el sábado, cuando Pascualina limpiaba con una escoba las instalaciones y fue sorprendida por el sujeto, el mismo que luego de agarrarla a puñetes y patadas, tomó la misma escoba que ella estaba utilizando y la golpeó en la cabeza, en el rostro, en su brazo, hasta partir el palo.

"Si no fuera por el auxilio de los vecinos yo no estaría con vida", dijo la víctima, que hasta ahora no entiende porque actuó de esa manera contra ella. Explicó que el estaba a cargo de cuidar el lugar durante la cuarentena, pero hace unos días fue desalojado porque no estaría cumpliendo el acuerdo de mantenimiento, fue entonces que forzó las chapas de las puertas e ingresó a atacarla.

Actualmente, el agresor fue trasladado hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde iniciaron las investigaciones.

