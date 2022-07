"Me quieren amedrentar", Presidente del Comité Cívico denuncia que buscan detenerlo

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, denunció la noche de este jueves que policías llegaron hasta el domicilio de su madre para detenerlo. Responsabilizó al Fiscal Departamental Roger Mariaca.

Calvo, que actualmente cumple detención domiciliaria, explicó que al promediar las 23:20 horas vio a agentes de la policía en los alrededores del inmueble.

"Las intenciones son claras, ven que se viene un paro por la democracia, por el censo y la intención es detenerme (...) el Fiscal Departamental no es capaz de venir a detenerme él, sino que manda a la Policía", declaró el líder cívico en el programa Que No Me Pierda.

El líder cívico no ocultó su molestia pues considera que buscan amedrentarlo y aseguró que no tiene orden de aprehensión.

"Lo que están haciendo es provocar al pueblo cruceño, y Santa Cruz está siempre para defenderse y defender a las personas que piensan diferente y somos los centinelas de la democracia", señaló a tiempo de afirmar que pasará imágenes de los oficiales afuera de su domicilio.

Se conoce que varias personas llegaron hasta la residencia ubicada en el barrio Urbarí, con el fin de brindarle su apoyo.

Recordemos que esta jornada el líder cívico ratificó el paro de 24 horas para este lunes, 25 de julio y pidió a la población acatar esta medida de manera pacífica y, a la policía tolerancia para evitar enfrentamientos.