“Me salvé del incendio porque salté de la terraza, sino me hubiera quemado”, contó un trabajador

Cochabamba, Bolivia

Un incendio de magnitud se registró este miércoles por la noche en una taller de muebles, ubicado en la zona denominada como El Matadero, al sur de Cochabamba. El hecho, fue reportado por los vecinos, personal de Bomberos de la Estación Policial Integral (EPI) del Sur llegó al lugar.

Las llamas dejaron graves afectaciones materiales, no se registraron heridos. El informe de Bomberos señaló que se trataría de un incendio estructural en su fase latente, logrando apagar las llamas luego de varias horas y realizando el trabajo de enfriamiento en la vivienda.

"En el domicilio había bastante material inflamable, madera seca, tablas. El fuego fue controlado con la ayuda de dos carros cisterna", señaló el Sargento Segundo, Salomón Backdali Arispe.

Uno de los trabajadores contó los momentos que vivió, aseguró que de repente la vivienda ardió en llamas y sólo se percató por los gritos de auxilio.

"Toda la casa se ha incendiado de repente, tenemos adentro esponjas, madera. Es una fábrica de muebles, donde realizamos pedidos. Mi dormitorio está arriba, yo no veía nada, de 20 minutos salía, la niña ha gritado, yo he salido y no se veía nada. Si no gritaba nadie me quedaba ahí, me hubiese quemado, me lancé desde la terraza. Porque no había salida, para escapar", contó el trabajador.

El incendio podría haberse originado donde realizan el preparado de la cola, donde existiría un pequeño horno, en el lugar existía madera, esponja y material inflamable. Antes de la llegada de Bomberos, fueron los vecinos quienes con baldes en mano trataban de sofocar las llamas.

Una familia de cinco integrantes se dedica a la fabricación de muebles, aseguran que lo perdieron todo, tendrían muebles listos para entregar y el fuego consumió todo.

"Nosotros tenemos una mueblería, tendríamos juegos de living listos para entregar, pero todo quedó en cenizas. Simplemente nos despertamos y todo estaba en llamas, perdimos el trabajo de toda una vida, las máquinas, motores, mesas, materia prima y ahora no queda nada", contó en medio del llanto uno de los afectados.