“Me siento feliz y tranquila” dijo Dana tras salir del careo con la madre de la bebé Daylin

La Paz

Dana, tras salir del careo efectuado frente a Gregoria la madre de la bebé Daylin, manifestó sentirse feliz, debido a que habría respondido a todas las dudas sobre su presunta participación en el secuestro de la menor, y descartó ser la secuestradora de los bebés como habrían señalado.

“Se mantiene mi palabra que soy inocente y que no fui participe de ninguno de esos dos raptos, donde me estaban inculpando”, manifestó Dama.

Dana, la estudiante de enfermería, fue sindicada de los delitos de Trata y Tráfico en los raptos del bebé Alex, y posteriormente identificada en el secuestro de la bebé Daylin. La joven salió de las instalaciones donde se efectuó el careo y fue sometida junto a la madre de la bebé Daylin.

“Dios existe, yo pedí desde adentro que me ayudarán, estoy feliz y tranquila, de poder decir no he sido parte, ni participe de ninguno de esos dos casos”, aseveró Dana.