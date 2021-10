Médicos exigen al gobierno la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra la covid-19

El secretario Ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas en Salud Pública (SIRMES) La Paz, Fernando Romero, pidió al gobierno incluir al sector médico, al grupo de personas que recibirán la tercera dosis de la vacuna contra la Covid-19.

Así mismo afirmó que como país deberíamos estar mejor preparados para la posible llegada de la cuarta ola de la Covid-19.

“Están jugando a la ruleta rusa esperando a que no llegue, mientras tanto no me preparo. Nos da ahora tiempo porque el virus no está golpeando fuertemente al país, nos da para prepararnos, para aumentar medicamentos, aumentar personal”, manifestó Romero.