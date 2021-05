Médicos suspenden paro nacional por compromiso con la ciudadanía

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

No habrá paro en el sector salud. El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui, anunció este miércoles que la medida de presión no se llevará adelante, debido a la crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19 y de las cuales sufren las familias.

"Decidimos suspender momentáneamente el paro de las actividades programas para el jueves 27 y viernes 28, decisión asumida ante el compromiso y preservación de la vida de los bolivianos y bolivianas", afirmó Anzoátegui.

La autoridad del colegiado médico, lamentó que exista una carencia de vocación de servicio y protección por parte de las autoridades nacionales de Salud.

Cuestionó que desde el Ministerio de Salud hayan anunciado la dotación de 8.000 Atracurios, cuando la población en Santa Cruz sobrepasa los 3 millones de habitantes.

"No hay stock en las farmacias, que deberían estar llenas en esta tercera ola. Ayer escuché a las autoridades de Salud del Gobierno central decir que entregaron 8 mil dosis de atracurio y esa cantidad se va en un día en las salas de terapia intensiva”, comentó el representante médico, aduciendo que la cantidad es mínima para la cantidad de población que hay en Santa Cruz", expresó Anzoátegui.

La medida de presión debía cumplirse tras la negativa del Gobierno para acceder a un encuentro con los profesionales en salud quienes solicitaron dialogar con el ministro de Salud, Jeyson Auza, sobre las acciones para la lucha contra el virus.

Por su parte el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, afirmó que la decisión asumida se debe ante el compromiso que tienen para preservar la salud de las personas que requieren de una atención médica en esta tercera ola de la pandemia.

“Estamos en la peor situación que en la primera ola. Hoy día tenemos 3.000 casos en Bolivia y eso pues no le no le hice cosquillas a este Gobierno insensible, por lo tanto, los médicos no podemos estar en contra de nuestro pueblo y hemos decidido suspender la medida de presión”, sostuvo.