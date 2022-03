Medio ambiente, Intendencia y Recaudaciones realizan control en las graderías del Corso

Cochabamba, Bolivia

Este viernes, la Unidad de Medio Ambiente, la Intendencia Municipal y la Dirección de Recaudaciones de la Alcaldía realizaron inspecciones a las graderías que se arman para el Corso de Corsos. Así, se notificó a las estructuras que afectan áreas verdes, principalmente árboles, y se verificó el cumplimiento de las especificaciones técnicas dispuestas.

Medio ambiente recordó a los comerciantes que firmaron una declaración jurada que determina que se harán cargo si se generan daños a los árboles. Por ejemplo, si el público rompe un árbol, el vendedor debe reponer uno del mismo porte y la misma especie.

"Lo primero que estamos haciendo es entregar notificaciones para que no digan que no les avisamos. Les recordamos, en la notificación, que ellos han firmado una declaración jurada y no se trata de vender la grada y volver en la noche. Ellos tienen que cuidar todo el día que no haya maltrato al arbolado", indicó Elvis Gutiérrez, director de Medio ambiente.