Medios franceses aseguran que Mbappé ya definió su futuro

París, Francia

Es quizás el tema que mantiene en vilo al mundo del fútbol. ¿Qué hará Kylian Mbappé con su futuro? ¿Seguirá en París Saint-Germain, donde tiene contrato hasta junio del 2022? ¿O Real Madrid, que hace rato lo busca insistentemente, podrá llevarse gratis a uno de los mejores jugadores del mundo? Bueno, según el medio francés RMC Sport, el futbolista habría tomado una decisión y sería renovar su vínculo con el club parisino el próximo mes de mayo.

La prensa gala se fundamenta en las últimas declaraciones del atacante que parece abrir la puerta a una continuidad en el PSG, situación que podían imaginar luego del fuerte interés de Real Madrid (con oferta y todo en el último mercado de pases) y de caer justamente ante el Merengue en octavos de final de la UEFA Champions League.

Kylian, protagonista del 5-1 ante Lorient con dos dianas y tres asistencias, le aseguró al diario L’Equipe: "No, no he hecho mi elección. Hay nuevos elementos. No quiero equivocarme. No tengo que esconderme. Quiero tomar la mejor decisión posible".