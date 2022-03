Menor fue atracada tras salir del colegio en la zona La Merced, le robaron su celular

La Paz

Una mujer testigo del hecho, afirmó que los sujetos robaron el celular a la menor y le realizaron toques impúdicos, motivo que alertó a los vecinos quienes procedieron a capturarlos.

La víctima relató, como sufrió el robo de su celular, en el momento en que llegaba a su domicilio.

“Estaba en mi puerta a punto de abrir, y mi celular estaba en mi bolsillo y un joven vino y lo sacó, yo le dije que pasa y su compañero me agarró del cuello y el otro me dio un puñete en el labio. Yo estaba agarrando mi teléfono y me dijeron suelta, no quise soltar y me agarraron de todo lado, me tocaron”, contó la joven víctima de atraco.