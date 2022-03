Denuncian toques impúdicos a una niña de 12 años, en un baño de un colegio en La Paz

La Paz

La madre denunció este martes que, su hija de 12 años fue víctima presuntamente de toques impúdicos en el baño de un colegio ubicado en la zona Villa Copacabana de la ciudad de La Paz, la menor tras el hecho no habría recibido ayuda de la regente, ni de los docentes del establecimiento, intentó contar a uno de ellos lo ocurrido.

“Mi hija salió a buscar al regente, no hay el regente, no hay los profesores, mi hija trata de hablar con uno de los profesores, ellos no la escuchan, pero la castigan de paso”, denunció la madre de la menor.