Relaciones tóxicas: ¡Cuidado!, tu pareja puede espiarte sin que se des cuenta

Según Javier, nombre ficticio, una pareja de hace años a la que él asegura amaba mucho, estaba tan obsesionada por controlarlo que llegó a niveles inimaginables por su inseguridad.

“Era evidente que pasaba algo, porque yo no le comentaba muchas cosas de mi trabajo, por ejemplo, que teníamos reuniones y posterior a ello nos íbamos a un boliche, de alguna forma ella ya lo sabía cuándo nos veíamos ella me preguntaba, y me decía tu fuiste a este lugar, era muy raro, pero me decía que tiene sus contactos”, manifestó Javier.