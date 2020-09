Mesa: “La candidatura de CC es la única con capacidad de derrotar al MAS”

Este lunes en una entrevista realizada en el programa “El Mañanero” de la Red Uno de Bolivia el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, aseveró que su partido es la “única candidatura que puede derrotar al MAS”.

Con relación algunas críticas emitidas en las últimas horas por la presidenta, Jeanine Áñez, hacia su persona, Mesa afirmó que el asesoramiento o el equipo de comunicación de la candidata por Juntos está fallando.

“Primero agradecer a la presidenta el interés que tiene en mi opinión (…) me gustaría a la señora presidenta que les pida a sus asesores que por favor le informen adecuadamente de la cantidad interminable de veces que me referido a los bloqueos, que los he criticado duramente, que me referido a la inhabilitación de Evo Morales o habilitación que me parecen una barbaridad, que me he referido a las acusaciones de estupro contra el expresidente del país, que me he referido a la situación dramática del coronavirus, que me he referido a la situación dramática de la economía (…) creo que ella (la presidenta) no tiene un asesoramiento correcto o su equipo de comunicación está fallando dramáticamente”, aseguró.