Mesa: “La responsabilidad directa la tiene la presidente Jeanine Añez y su gobierno”

La Paz, Bolivia

El candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, en entrevista con El Mañanero se refirió a la promulgación de la Ley 691 por parte del gobierno central que establece como fecha el 6 de septiembre para la realización de las elecciones generales. Mesa señalo que la responsabilidad directa la tiene la presidente Jeanine Añez y su gobierno, a razón de que durante la promulgación la mandataria señalo que los candidatos del MAS y Comunidad Ciudadana deberán hacerse cargo de las consecuencias sanitarias.

“Recodarle a la presidenta que cuando uno promulga un ley como presidente tiene o no hay ninguna posibilidad de que con un argumento de decir ojo yo promulgo pero no estoy de acuerdo por esta y esta razón, no la exime de la responsabilidad directa sobre la decisión, la responsabilidad directa la tiene la presidente Jeanine Añez y su gobierno, y el Poder Legislativo y el Poder Electoral”, señalo Mesa.

Recalco que la presidente Jeanine Añez y la ministra de Salud no son espectadores, al contrario por parte activa de lo que podría pasar el 6 de septiembre respecto a la propagación de la pandemia.

Respecto a si existió algún tipo de presión por parte de su persona como señalo la mandataria momento de promulgar dicha ley, Mesa indico que en fecha 4 de mayo envió una carta al gobierno para solicitar una reunión nacional de unidad, pero que la misma no habría sido respondida.