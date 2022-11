"Mi hija no quiere volver a clases, tiene miedo", dijo la madre de la niña víctima de abuso sexual

Cochabamba, Bolivia

Los padres de familia de la niña de 8 años víctima de abuso sexual, señalaron que la menor tiene miedo de volver a clases, al momento recibe apoyo psicológico. Los padres indicaron que la cambiaran de unidad educativa, piden que el adolescente agresor sea expulsado de la institución educativa

"Estaba ilusionada, le gustaba venir a clases. Ahora no puede porque tiene miedo, es algo bien triste lo que está pasando, mi hija es sólo una niña. Yo no sé qué clase de niño sea, no puede ser un niño, cómo puede pensar así", dijo la madre de la víctima. "De todas maneras mi hija ya no va regresar a este colegio, no sé qué vaya a pasar con el niño, pero eso ya verán ellos", aseveró el progenitor.