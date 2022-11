"La llevó a la parte de atrás": Un padre denunció que su hija de 8 años fue abusada por adolescente de su colegio

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Un padre de familia denunció que su hija de 8 años sufrió toques impúdicos en un colegio particular, el agresor sería un adolescente de 13 años de la misma Unidad Educativa, pidió la intervención de las autoridades para que este caso no quede en la impunidad.

Los hechos ocurrieron el miércoles 16 de noviembre, cuando los estudiantes terminaban la jornada académica. Las cámaras de seguridad del colegio habrían captado parte de lo ocurrido y personal de la Policía tendría acceso al material.

"Mi hijita el día de ayer ha sido víctima de abuso sexual, de un estudiante del mismo colegio. Vimos los videos ayer con la Policía, pero desde la Dirección no nos quieren decir quien es, porque sólo faltan dos días para que las clases concluyan y luego este hecho se va dar al olvido. Pido ayuda, mi hija ha sido abusada, todo ocurrió dentro de su escuela", contó afligido el padre de la víctima.

De acuerdo con lo expresado por parte del padre de la niña, el estudiante que abusó de su hija aprovechó que era la hora de salida, llevó a la menor a un lugar alejado dentro del mismo establecimiento, detrás de las aulas, donde la abusó. El progenitor ha denunciado que el Director de la Unidad Educativa pretende tapar el hecho, al margen de esto aseguró que no recibió una ayuda oportuna de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

"Un padre nunca piensa que esto puede pasar en su familia, la verdad nosotros no sabemos qué hacer, ni cómo proceder. Para que el colegio no trate de ocultar lo sucedido, en cámaras se ve quien es, solo falta que los profesores lo identifiquen, ahora nos llamaron a reunión", aseveró.

Desde la Dirección Departamental de Educación (DDE) señalaron que no recibieron ninguna denuncia, de abuso a una menor de 8 años en un colegio particular, aseguran que ellos no pueden actuar de forma directa en el caso.

"No tenemos una información oficial sobre el caso, en caso que se produzca estos hechos, el protocolo señala que el Director junto al profesor deben presentar una denuncia ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, aguardar el criterio de las autoridades. La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), en este caso entra de manera directa, y posteriormente nosotros ingresamos, para recomendar, porque son estudiantes", indicó el Director del Cercado I, Jorge Ponce.



