"Mi madre se va a morir con esto": Hija de Jeanine Áñez

La Paz, Bolivia

Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Áñez rompió en llanto la mañana de este miércoles cuando brindó declaraciones a través de un video publicado en redes sociales donde cuestiona las condiciones en que se desarrolló el traslado de su madre al Hospital de Alto.

“Se la llevaron a mi madre al hospital del Norte, no sabemos por qué, no sabemos qué tiene, no nos dan ningún tipo de información”, dijo la joven.