“Mi persona actuó de buena fe, me siento una víctima”, manifestó la universitaria que garantizó al ‘psicópata sexual’

La Paz

Según declaración de la ciudadana M.N.F., ella habría sido contactada por su amiga el año 2019, quien le ofreció la suma de 400 bolivianos, para que pueda garantizar la salida de Richard Choque el denominado ‘psicópata sexual’.

La estudiante de Derecho, afirma que fue engañada, pues al pedirle que firme como garante para ayudar a la salida del ‘sicópata sexual’, le habrían informado que este sujeto se encontraba en la cárcel acusado de forma injusta por robo, aclaró que ella desconocía que se trataba de un ‘asesino’.

"Mi persona actuó de buena fe, yo sólo ayudé a mi amiga, ella me pidió ayuda, incluso me siento una víctima, nunca se me informó que la persona a garantizar era un asesino rematado, si me avisaban de esto no lo habría hecho", manifestó la garante.