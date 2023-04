“Mi vida corre peligro”, dijo la abuelita a quien le iniciaron un proceso por agresión

La Paz

Pese a las condiciones en las que se encuentra, la adulta mayor de nombre Jheanette, acudió a juzgados para pedir ayuda, según refiere hace un año peregrina pidiendo justicia por su hijo, que fue asesinado por sus sobrinos.

“Esta corriendo peligro mi vida y la de mi hija, por favor que me ayude el ministro de Justicia, el defensor del Pueblo. Yo solo pedí justicia para mi hijo, por eso me están haciendo esto, de víctima me pasaron a ser agresora, miren mi mano está mal, mi pie también y no puedo caminar”, manifestó la anciana.