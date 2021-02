OMS acusa a China de negarse a dar datos sobre primeros casos de COVID-19

Shangai, China

China se negó a dar datos en bruto sobre los primeros casos de COVID-19 a un equipo dirigido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que investiga los orígenes de la pandemia, dijo uno de los investigadores del equipo, lo que podría complicar los esfuerzos para comprender cómo comenzó el brote.

El equipo había solicitado los datos sin procesar de los 174 casos de COVID-19 que China había identificado de la fase inicial del brote en la ciudad china de Wuhan en diciembre de 2019, así como otros casos, pero solo se les proporcionó un resumen, dijo Dominic Dwyer, un experto australiano en enfermedades infecciosas que es miembro del equipo.

Los datos primarios de este tipo se conocen como "listas de líneas", dijo, y normalmente serían anónimos, pero contienen detalles como qué preguntas se hicieron a los pacientes, sus respuestas y cómo se analizaron sus respuestas.

Dwyer dijo que obtener acceso a los datos sin procesar era especialmente importante, ya que sólo la mitad de los 174 casos tuvieron una exposición al mercado de Huanan, el centro de venta de marisco al por mayor de Wuhan, ahora cerrado y donde se detectó inicialmente el virus.

"Por eso hemos insistido en pedirlo", dijo. "Por qué no ocurre eso, no podría comentarlo. Ya sea por motivos políticos, por el tiempo o por la dificultad (...) Pero si hay otras razones por las que los datos no están disponibles, no lo sé. Sólo se podría especular".