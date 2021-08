Milena Soto de la RJC cumple detención domiciliaria

Cochabamba, Bolivia

El pasado jueves 5 de agosto el juez del Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal de Chuquisaca, Lázaro Rocha, ordenó detención domiciliaria para la activista de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Milena Soto, imputada por ser parte de los disturbios en Sucre en octubre de 2020, aunque ella niega que estuviera en la capital.

La detención domiciliaria la cumplirá en Cochabamba. Soto fue aprehendida y trasladada a Sucre el pasado martes por los delitos de organización criminal, fabricación ilícita, tenencia, porte y portación ilícita además de daño calificado.

Con ella son tres los miembros de la RJC imputados por destrozos en la Fiscalía General del Estado, durante una protesta en octubre de 2020, en la que se exigía la renuncia de Juan Lanchipa. Yassir Molina y Mario “Tonchi” Bascopé son los otros dos imputados, que actualmente guardan detención preventiva.

“Yo no tengo nada que ocultar, no estuve en los hechos de octubre y tal vez por la participación del 2019, se me ha querido involucrar en todos los hechos de Sucre. Pido que la justicia sea equitativa para todos (…) Me someteré a cualquier investigación”, declaró a la Red Uno.