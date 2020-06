Ministro Arias: "En tres semanas de intervención del Sedes por parte de la Gobernación se ha destruido lo que se armó en meses"

En declaraciones ante los medios de comunicación el ministro de Obras Públicas y delegado presidencial en La Paz para lucha contra la pandemia., Iván Arias, aseveró que la Gobernación de ese departamento destruyó en tres semanas todo el trabajo realizado en el Servicio Departamental de Salud (Sedes) durante meses para afrontar el coronavirus.

"En tres semanas de intervención del Sedes por parte de la Gobernación se ha destruido lo que se armó en meses, nuestros ERAs (Equipos de Respuesta Rápida) ya no están funcionando, llamen ustedes al 168 (número de emergencias) y no hay quien conteste, la gente está impaga y esto no puede ser", aseveró la autoridad gubernamental.