Morales dice que el presidente de la ABC y Del Castillo le pidieron reuniones 'privadas'; el ministro lo niega

Bolivia

Tras las denuncias de corrupción al interior de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y que Evo Morales asegurara, el sábado, que le advirtió al presidente Luis Arce, ya en 2021, sobre hechos irregulares en el Ministerio de Obras Públicas y la ABC; el expresidente retomó el tema comentando que, esta semana, el presidente de esta institución y el ministro de Gobierno le pidieron reuniones.

Así, este domingo, el líder del Movimiento al Socialismo (MAS) contó, durante su programa de radio, que Henry Nina, presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), y, a su vez, Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno, se comunicaron con él para solicitarle encuentros "reservados", mediante intermediarios, y que él no aceptó.

“Yo quiero aprovechar, por una cuestión de transparencia: esta semana, me hace llegar un mensaje Henry Nina (diciendo) que quiere una reunión conmigo, reservada, mediante un funcionario del Ministerio de Obras Públicas”, señaló Morales, en su espacio dominical 'Evo es pueblo, líder de los humildes?, de Radio Kawsachun Coca.

Luego, se refirió ministro Del Castillo. “Igualmente, me hacen llegar un mensaje del Ministro de Gobierno para pedirme una reunión privada. No sé para qué, no entiendo. Yo no necesito reuniones privadas”, afirmó. Asimismo, comentó que compartió estas situaciones porque busca dar transparencia a la población.

Previamente, en un ampliado de las Seis Federaciones del Trópico, afirmó que el año pasado ya le había dicho al presidente Luis Arce que recibió información de que en la ABC hay corrupción y le sugirió hacer seguimiento a las denuncias que, en ese momento, tenían un rango de comentario porque "no tenía pruebas".

“El año pasado, personalmente, le dije al presidente Lucho Arce: ‘Hay corrupción en Ministerio de Obras Públicas y la ABC. No dije a la prensa nada. Yo dije ‘cualquier momento esto va a estallar’”, indicó.

Explicó que al haber recibido esa información tenía la obligación de comunicar e informar, pero, actuar era "tarea del Presidente y Vicepresidente”.

Precisó que, en la reunión con el Pacto de Unidad, “incluso en la reunión que tuvimos con el presidente hace dos meses en la Casa Grande del Pueblo transmitimos la preocupación, porque - el pueblo quiero que sepa- la mejor (forma) de cuidar al presidente Lucho y a nuestro proceso de cambio es combatiendo la corrupción, especialmente interna”, reportaron medios locales.

Respuesta de Del Castillo

La mañana de este lunes, al ser consultado al respecto en una conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, respondió que no se ha comunicado recientemente con el expresidente o su secretaria. Dijo que la última fue con motivo de una reunión realizada el 23 de enero pasado.

“Las veces que mi persona ha intentado comunicarse con el señor Evo Morales, lo ha efectuado de manera directa o a través de su secretaria personal. La última vez que me comuniqué con su secretaria o con él para obtener una reunión fue el pasado 23 de enero. (Fue) una reunión bastante pública a través de medios de comunicación y redes sociales. Desde esa oportunidad no he tenido el privilegio de comunicarme con el expresidente”, dijo en conferencia de prensa.

Recordó que el mencionado encuentro a inicios del año, que fue público, se desarrolló en Lauca Ñ, trópico de Cochabamba y se trataron temas relacionados con la coca y de coordinación.

“Solo les puedo manifestar que la última la última vez que mi persona ha intentado comunicarse con el expresidente ha sido a través de su secretaria, pero era para coordinar una reunión en el Trópico de Cochabamba, el pasado 23 de enero”, reiteró al ser consultado nuevamente sobre el tema.

Respecto al robo del celular de Morales, comentó que no se hizo la denuncia y no se tiene el número del teléfono perdido.