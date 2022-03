Morbius: la película del Spider-Man Universe con Jared Leto llega a los cines

Cargando...

Después de ser postergada en gran cantidad de oportunidades, en tan solo algunos días llega a los cines "Morbius", la nueva apuesta de Sony basada en el reconocido personaje de los cómics de Marvel.

La historia gira en torno a Michael Morbius, interpretado por Jared Leto, como un doctor que padece una extraña enfermedad de la sangre, lo que lo lleva a la incansable búsqueda de una cura. Cuando toma la decisión de someterse a un tratamiento, su condición cambiará dando paso a una increíble transformación.

Aunque el filme llegará a los cines del mundo este jueves, "Morbius" ya ha sido exhibida para algunos miembros de la prensa especializada. Sin embargo, las primeras reacciones por parte de los críticos no son las esperadas y los fanáticos temen una decepción, reportó la página QueVer.

El crítico y editor Brandon Matthews de Cinema Reviewed, señaló que se trata de una "película sin consistencia y mala". Otros han señalado que tiene algunos momentos entretenidos con divertidos "Easter eggs", pero que mayormente es "aburrida".

En las últimas horas, muchos fanáticos se volcaron a Twitter para manifestar su descontento en torno a la percepción de la cinta protagonizada por Leto, asegurando que igualmente la verán. Mientras que otros dejaron entrever sus expectativas, reconociendo que no esperan gran cosa del filme.

Cargando...

"Morbius" es la tercera película del Spider-Man Universe desarrollado por Sony Pictures, después de "Venom" y "Venom: Let There Be Carnage", protagonizadas por Tom Hardy. Para sorpresa de muchos, ambas películas recibieron reseñas encontradas y todo parece indicar que "Morbius" continuará con esa tendencia.

El director de "Venom", Ruben Fleischer reconoció estar sorprendido por las críticas negativas en torno a la película. "Creo que es injustificado porque al público realmente le encantó la película", dijo. "De lo contrario, no creo que hubiera tenido el éxito que fue". Lo cual es cierto, ya que la secuela de Venom fue una de las más taquilleras del 2021.

"Morbius" está dirigida por Daniel Espinosa y cuenta con las actuaciones de Adria Arjona, Matt Smith, Jared Harris, Tyrese Gibson y Michael Keaton. La película estará disponible en cines el 31 de marzo en Latinoamérica.