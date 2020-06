Muere Joel Schumacher, director de "Batman Forever" y "Batman & Robin"

El cineasta estadounidense Joel Schumacher, director de cintas como "Batman Forever" (1995) y "Batman & Robin" (1997), murió este lunes a los 80 años.

El portal The Wrap, citando a su representante, aseguró que Schumacher padecía cáncer, mientras que la revista Variety detalló que murió en Nueva York (EE.UU.).

Además de esas dos cintas sobre Batman, que resultaron bastante polémicas dentro de las adaptaciones a la gran pantalla del superhéroe enmascarado, la filmografía de Schumacher destaca por otras conocidas películas como "St. Elmo's Fire" (1985), "The Lost Boys" (1987), "Falling Down" (1993), "8MM" (1999) o "Phone Booth" (2002).