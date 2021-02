Mujer apuñala a chofer de un bus por pedirle usar barbijo

En la Argentina una mujer apuñaló al chofer de un colectivo que le pidió usar barbijo para protegerse debido a la pandemia del coronavirus.

La agresión fue registrada por una cámara de seguridad instalada en el interior del bus. En las imágenes se observa la furia de la mujer que comenzó con gritos e insultos hasta llegar a ejecutar la acción violenta con una navaja que clavó en la espalda del chofer.

“Tuve un intercambio de palabras con el colectivero y no entendí para qué se levantó, creí que iba a golpearme. No estuve bien, mi reacción fue mala y no quiero ser golpeada de nuevo por un hombre”, afirmó la acusada.