Mujer embarazada entra en coma por covid-19 y despierta a un mes de haber dado a luz

EE.UU

Ocurrió en Estados Unidos, una mujer embarazada dios a luz luego de que permaneciera un mes en estado de coma a causa del covid-19, fue allí que conoció a su bebe que ya tenía un tiempo de un mes de haber nacido.

"Al abrir los ojos en una habitación desconocida, traté de orientarme. Me sentía aturdida y confundida y había un tubo conectado a mi garganta. Luego vi una foto de un bebé recién nacido en la pared. Mis manos tocaron mi estómago e instantáneamente supe que la foto era de mi hijo", contó Emily Brown, de 30 años, a The Sun.

Brown, residente de una zona rural de Tennessee, afirmó que al principio su familia no se tomó la pandemia en serio y no usaba mascarillas ni respetaba el distanciamiento social en lugares públicos: "No parecía real y asumí que todo pasaría rápidamente".