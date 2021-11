Mujer halla un nido de arañas viudas negras en el patio de su casa en Oruro

Una mujer denunció la existencia de un nido de arañas viudas negras, halladas en su domicilio en la ciudad de Oruro, según la propietaria siente mucho temor, debido a que el arácnido sería catalogado como un animal de alta peligrosidad.

Según afirmó ella vio que desde hace tiempo atrás, existían esas arañas en su casa, sin embargo no denuncio el hecho hasta percatarse de que se encontraban debajo de un montón de piedras.

“Yo me preocupe porque desde hace tiempo yo vi estas arañas, me parecían diferentes, porque tenían la colita roja, eran bonitos parecían dibujados, yo me percate en las piedras”, aseveró la propietaria del inmueble.