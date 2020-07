Mujer mata a su esposo tras incrustarle un cuchillo en el cuello

En Potosí una mujer fue aprehendida tras matar a su esposo con un cuchillo en el cuello. El hecho se habría producido bajo la influencia del alcohol en el domicilio de la víctima.

La fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque, informó que un ataque de celos habría sido el detonante que impulsó a la mujer a cometer el crimen, ya que según las investigaciones policial, el hombre aparentemente se encontraba en una llamada por celular con una persona del sexo opuesto, hecho que generó la ira de su pareja.

La hermana de la victima aseveró que ambas personas consumieron bebidas alcohólicas.

“Yo le he agarrado a mi sobrinito más. Le he hecho dormir a mi sobrinito, después, ella ha venido a las 8:30 a mi cuarto a querer quitarme al bebé. Quería matarle tal vez, porque no es la primera vez”, aseveró a un medio local.

Minutos después del incidente escuchó que su hermano gritó su nombre por lo que bajó inmediatamente a socorrerlo.

“Yo le he cerrado con mi puerta, le he dicho que no le voy a soltar. Ella se ha ido con dirección a las gradas. Yo pensé que había subido arriba. Cuando escucho grito de mi hermano ‘ Wendy’ me grita y le he visto sangrando. Mi instinto ha sido correr, ir a agarrarle a la mujer”, relató.