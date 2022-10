Mujer quemada por su pareja rogó para que no le corte el cuello con un vidrio

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

La madre de la víctima de intento de feminicidio, relató entre lágrimas cómo su hija rogó para que su pareja no la mate tras rociarla con alcohol y prenderle fuego.

"Cómo me quemaba en viva, cómo me dolía, él no quería llevarme a un hospital", dijo la madre de la mujer atacada por su marido en Comarapa, por sus graves quemaduras fue trasladada hasta un hospital público de Santa Cruz.

La mujer afirma que la intención del sujeto, ahora aprehendido, era matarla, puesto que tomó un pedazo de vidrio e intentó cortarle el cuello a su hija.

El hecho sucedió la madrugada del miércoles, mientras la pareja consumía bebidas alcohólicas, luego discutieron, el sujeto la golpeó y luego la roció con alcohol y le prendió fuego, su espalda es la parte más afectada de su cuerpo.

El agresor fue identificado como Ernesto Daniel, fue aprehendido luego de un operativo realizado por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Comarapa.

