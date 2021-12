Mujer se salva de ser herida en la balacera suscitada en la zona Ventilla de El Alto

El Alto

Maribel Ordoñez, una vecina de la urbanización Virgen del Socavón de la zona de Ventilla, ubicado en el distrito 8 de la ciudad de El Alto, salvó su vida de milagro, tras rosarle las balas en el tiroteo producido este miércoles por la noche, entre delincuentes y presuntos miembros de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

La vecina relató que junto a su esposo circulaban por la calle Los Álamos, cuando de una casa salió una ráfaga de disparos que de milagro no les alcanzó, ellos corrieron junto a sus hijos hasta la otra calle para resguardar sus vidas.

Por su parte, la señora Julieta también vecina de la casa aledaña donde ocurrió el hecho, relató que los vehículos salieron del inmueble a toda velocidad y que incluso casi atropellan a su hijo.

Las perforaciones de bala se logran ver en los ladrillos, sin embargo los casquillos no fueron encontrados.

“Estaban con pistolas, mi hija había visto eso, me dijo mami le han disparado a un joven lo hicieron corretear, pero ella me dijo no pudieron pescar al ratero”, afirmó Julieta.