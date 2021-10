29/10/2021 - 23:37

Comunidad

Mujer víctima de intento de feminicidio pide ayuda a la población para encontrar trabajo

“Quería atropellarme con su auto, me salvé y no lo he molestado, quiero salir adelante, voy a seguir por mis hijos, yo no pienso abandonarlos, mi pareja me decía no sirves para nada”, manifestó Virginia nombre ficticio.