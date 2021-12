Mujeres de Fuego: “Daniela fue secuestrada y abusada sexualmente todo el tiempo”

Cochabamba, Bolivia

La defensa legal de Daniela Estrella Espinosa M., de 26 años, señaló que se espera la audiencia de medidas cautelares de la ex pareja Óscar S.C., y los resultados de laboratorio para utilizarlos como prueba.

La joven desapareció el pasado 2 de diciembre. Desde la unidad de Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) informaron que la mujer era víctima de violencia por parte de Óscar S. C, con quien tiene una hija en común.

Daniela presentó una denuncia por violencia familiar y doméstica durante cinco días en que habría sido ‘secuestrada’, por su ex pareja.

Óscar que era buscado desde que la joven desapareció, presentó su declaración en la Fiscalía, y negó todas las acusaciones en su contra.

“En ningún momento la he secuestrado, ni retenido contra su voluntad, jamás. Vino conmigo por su propia voluntad, yo no le hecho nada. No le hice nada, nada son calumnias”, dijo a la Red Uno.