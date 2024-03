Mujeres que trabajan en la calle y marcan diferencia en el Día Internacional de la Mujer

Santa Cruz, Bolivia

El programa matutino ‘El Mañanero’ dedicó una parte especial de su emisión del Día Internacional de la Mujer para homenajear a las mujeres trabajadoras de Bolivia. En un gesto cargado de emotividad, el ‘Patrón’ sorprendió a las presentadoras Stephany A. Sánchez Pinheiro y Dayana Molina Espinoza con ramos de rosas, simbolizando el reconocimiento a su labor y la de todas las mujeres que madrugan para llevar el sustento diario a sus familias.

El Patrón expresó en vivo sus felicitaciones a todas las mujeres hermosas de Bolivia y deseó un feliz Día Internacional de la Mujer. Stephany y Dayana, visiblemente emocionadas, extendieron el saludo a todas las mujeres que las acompañan cada mañana a través de la pantalla, invitándolas a disfrutar de su día especial.

El homenaje no se limitó al ámbito televisivo. Mujeres trabajadoras de diferentes sectores compartieron sus historias durante el programa. Enriqueta, una lavadora de autos con más de 30 años de experiencia, relató su jornada laboral extensa y su compromiso con el trabajo diario para mantenerse y alimentar a su familia.

“Todos los días trabajo porque si no trabajamos, no tenemos para comer. Trabajo de 6:00 a 22:00. Con eso me mantengo”, relató. “Muchas felicidades a todas las mujeres”, agregó con la voz entrecortada.

Paola Isabel, vendedora ambulante en la Plaza 24 de Septiembre, no pudo contener las lágrimas al felicitar a todas las mujeres que luchan y trabajan día a día, guiándonos con su ejemplo.

“Felicito en este día especial a todas las mujeres que luchan y trabajan día a día, y que nos guían con su ejemplo”, dijo entre lágrimas. “Todo lo hago por mis hijos”, añadió.

Para ella, todo es por sus hijos, una motivación que comparte con Filomena Lima García, una mujer con discapacidad que sale a vender dulces para ayudar a su familia. A pesar de las dificultades, Filomena encuentra en sus hijos la fuerza para seguir adelante y enfrentar los desafíos cotidianos.

“Todos los días salgo con las ganas de seguir viviendo, luchar y trabajar a pesar de la discapacidad que uno tiene. Mis hijos son mi motivación, por ellos trabajo”, contó.