Murillo admite diferencias con Ortiz por caso Elfec

Este lunes el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, admitió haber tenido diferencias con Óscar Ortiz, quien se despidió de la cartera del Ministerio de Economía asegurando que ya designaron a su reemplazante, tras oponerse a la devolución de las acciones a extrabajadores y accionistas de Elfec.

Murillo destacó que apoyó a Ortiz en todo momento en el ámbito político, ase mismo aseveró que podía actuar de manera en que se modifiquen las cosas, que se realicen los estudios necesarios, como corresponde, sin embargo se opuso.

“El señor Óscar Ortiz, a quien yo lo he apoyado políticamente en todo se ha opuesto a este tema y lo hizo de una manera que no es la más correcta”, mencionó.

Por último, Murillo acusó a Ortiz de defender intereses de logias.

“A mí no me manda ninguna logia ni ningún poder regional, a mí me manda el pueblo boliviano. Yo trabajo para el pueblo, para mi gente, no trabajo para grupos de poder. Si esto incomoda a algunos, lo siento. Hubo roces, pero aquí hay una palabra empeñada por nuestra presidenta y la va a cumplir”, aseguró.