Murillo: “Hay detenidos por el robo de maletas electorales”

Cochabamba, Bolivia

El Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, llegó al departamento para emitir su voto, después de ejercer su derecho ciudadano, denunció el robo de maletas electorales de al menos ocho maletas electorales durante el sábado, por lo que la Fiscalía emitió órdenes de aprehensión inicialmente para dos personas presuntamente involucradas en el hecho.

El Ministro también indicó que dichas maletas ya fueron recuperadas y se encuentran en custodia de las autoridades, este material electoral correspondía a Caranavi, La Paz.

“Hasta el momento tenemos una jornada electoral totalmente tranquila, no hemos tenido problemas. Sí tenemos algunas personas arrestadas, unas porque se robaron unas maletas electorales, están presas y siendo procesadas”, señaló Murillo.

La autoridad dio a conocer que se tienen varios aprehendidos por falsificar sellos vehiculares, detenidos por manejar sin tener permisos de circulación. “La Policía está trabajando al servicio del pueblo”, remarcó.

El ministro aclaró que este sábado no se detuvo al diputado argentino Federico Fagioli en el Aeropuerto Internacional de El Alto, pero admitió, que "no era bienvenido" por las declaraciones vertidas el año pasado.

“Generó violencia y mintió, dijo que nuestra Policía Nacional había violado niñas en El Alto, cobardemente mintió. Cuando estaba entrando nosotros dijimos no es grata su venida, ¡Váyase del País! Ahí se armó un alboroto (…) Permitimos su entrada, todos son bienvenidos, incluso los que no nos gustan. Pero lo digo clarito como el agua el país se respeta. Los bolivianos arreglamos nuestro problemas entre bolivianos, no vamos a permitir injerencia del extranjero”, concluyó.