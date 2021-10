Murió en Chonchocoro: Le tocaba salir pero no tuvo Bs 200 para el trámite

La Paz, Bolivia

Un recluso de 27 años, identificado como Cristofer Q. P falleció el fin de semana en la cárcel de Chonchocoro de La Paz en extrañas circunstancias que están siendo investigadas por La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Familiares de la víctima denuncian de forma pública que el cuerpo del joven presentaba contusiones en varias partes del cuerpo: 13 costillas rotas y Traumatismo Encéfalo Craneal (TEC) que le causó la muerte.

El padre lamentó que su hijo había recibido mandamiento de libertad, pero necesitaba 200 bolivianos para completar el trámite de su liberación y no contaban con los recursos necesarios.

“Mi hermano me llamaba, decía ‘me quieren matar, me han intentado matar varias veces’, yo no le he hecho caso. Los mismos internos dice que en el pasillo lo agarraron”, declaró el hermano de la víctima a otro medio.