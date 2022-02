“Nadie me creía, yo denuncie que ella golpeaba a mi hijo, pero a mí me arrestaron”, dijo el padre del bebé agredido

Cochabamba, Bolivia

El hecho fue denunciado por el padre del menor, quien buscó desesperadamente ayuda ante la incredulidad de las autoridades, porque no creían que su hijo e hijastro eran brutalmente agredidos por su pareja de 25 años.

“Dame el celular, dame el celular (…) No golpees más a mi hijo, dámelo. No lo estoy golpeando, dame el celular, llévatelo si quieres dame el celular. ¿Será tu celular no? Dámelo, dámelo, dame mi celular (…) Deja de rascarme, seguile pateando a mi hijo (…) Te voy a denunciar. Hazlo mira (la mujer golpea al bebé y este llora desconsoladamente)”, es el audio que se escucha en el vídeo.

El padre del bebé tuvo que grabar el maltrato que se registró este miércoles luego de una discusión, la mujer exigía al hombre que deje de grabar y le entregue el celular, al resistirse el padre arremetió contra el menor pateándolo sin piedad y arrojándolo al piso.

Las imágenes fueron usadas como pruebas de la Defensoría de la Niñez que intervino, procediendo con la aprehensión de la madre agresora. La Defensoría del Pueblo informó que aperturará un caso de oficio ante la denuncia de que no se le quiso recibir la denuncia al padre de la víctima por violencia doméstica.

La abogada del padre indicó que no le recibieron la denuncia. “La madre de manera dañina y malosa quitó el teléfono y ella se hizo a la víctima, ahora se pudo demostrar que la agresora es la madre”, señaló la jurista.

El bebé de un año se encuentra bajo el cuidado de la familia paterna y el niño de 4 años está con familiares de la madre.

Luego de mostrar las imágenes en una EPI de la zona sur, es que se aprehendió a la agresora y trasladó hasta el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) al menor víctima de agresión para someterlo a una valoración médica.

“Discutimos, me rompió toda la ropa, yo le dije me voy a ir, agarré mi mochila y ella agarró toda mi ropa y la arrojó, me empezó a golpear. Empezó a golpear a mi hijo, me dijo si tú te vas lo voy a matar y lo tiró al piso. Traté de defenderle, me puse encima de mi hijo, me golpeó, me arañó”, añadió a su relato el padre.