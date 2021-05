Naomi Campbell se convierte en madre a sus 50 años

Cargando...

La bellísima y reconocida modelo Naomi Campbell ha llevado su embarazo en el más estricto anonimato y ha anunciado públicamente que es mamá por primera vez. Y lo hace nada más y nada menos que con 50 años. Como tantos y tantas celebrities, lo ha confesado a través de su perfil de Instagram, en el que tiene más de 10 millones de seguidores y las redes están enloqueciendo con el notición.

Lo ha llevado en secreto, tan sólo lo sabía en su círculo más íntimo, entre ellos su madre, que siempre ha sido un referente para ella.

Ha publicado una entrañable fotografía de los diminutos pies de su bebé recién nacido y con un mensaje cargado de emoción: “Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser madre. Me siento honrada por tener esta alma en mi vida y no tengo palabras para describir el vínculo que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay un amor más grande”.