Naomi Osaka no soporta ser la nº 1 del tenis mundial

Naomi Osaka, que lidera el ranking WTA, pero perdió en poco más de una hora frente a la francesa Kristina Mladenovic en su debut en Dubai. La tenista japonesa jugó un partido para el olvido en lo que fue su debut como la número 1 del mundo y cayó por 6-3 y 6-3.

“No creo que necesariamente deba entender la posición en la que estoy, en el ranking (nº 1). El año pasado estaba muy lejos de poder llegar”, dijo en conferencia de prensa y añadió que “la gente no me prestaba atención. Era algo con lo que me sentía muy cómoda”, confesó entre lágrimas.

Petra Kvitova al ser consultada por su colega, dijo que “es la número uno y campeona de Grand Slam. Todas las jugadoras queremos batirla”, aseguró y agregó: “Es una persona tímida, como lo era yo de joven, así que la puedo entender perfectamente”. Admitiendo que le cuesta convivir con la presión de ser la número 1.

“Prefiero rodearme de personas que realmente me gustan y que realmente se preocupan por mí, que son positivas. Creo que esto ha podido ser la razón de todo”, consideró la joven tenista.

La oriunda de Chūō-ku cree que debe estar rodeada de “su” gente y aseguró que no va a sacrificar todo por mantener cerca a una persona.“Si no me despierto todos los días siendo feliz de ir a entrenar, es que algo va mal”.