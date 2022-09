Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

Continúa vigente la orden de aprehensión en contra de, Brigith Gabriela Suárez, esposa del exsecretario de Salud de la Gobernación, Fernando Camacho, luego de que el Tribunal octavo de sentencia en lo penal le negara la acción de libertad solicitada.

El abogado de la familia pidió que se anule la orden de captura, argumentado que se están vulnerando sus derechos ya que ella no puede declarar en contra de su pareja.

La hermana de Brigith, Gabriela Suárez, denunció que su familia está siendo hostigada y que los más afectados son los hijos de la exautoridad, "Mis sobrinos están sufriendo por este caso, porque los policías van y se meten a su casa como si fueran delincuentes”, lamentó.

Gabriela dijo desconocer del paradero de su hermana, pero pidió garantías para que ella pueda presentarse a declarar de manera voluntaria.

"Mi hermana es inocente, ella no tiene culpa, no tiene nada que ver con este caso; ella es una perseguida política porque no están actuando conforme a la ley", reclamó.

Yolanda Rojas, madre del exsecretario de Salud Fernando Pacheco, fue internada de emergencia en una clínica privada la tarde de este lunes, tras sufrir una descompensación y al caer se golpeó la cabeza.

El abogado de la familia, informó que la señora será sometida a diferentes estudios médicos y que este hecho se dio ante la presión a la que fue sometida durante la investigación por los supuestos hechos de corrupción en el interior de la Secretaría de Salud de la Gobernación.