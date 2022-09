"La Gobernación destruyó a mi hijo", madre de Pacheco denuncia abuso en investigación

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

Familiares de Fernando Pacheco, este lunes llegaron hasta la Fiscalía para brindar su declaración en calidad de testigos dentro de las investigaciones por supuestos hechos de corrupción en la Gobernación. Estos ratificaron desconocer el paradero del exsecretario de Salud.

La madre de la exautoridad, Yolanda Rojas, dijo que lo único que sabe de su hijo es que 'está con vida' y denunció que fue trasladada con engaños hasta el Ministerio Público; además de que le 'quitaron' una camioneta roja que estaba conduciendo para recoger a sus nietos.

"El policía me dijo que le de las llaves (del vehículo) y que sino lo hacía me iban a traer a la Fiscalía enmanillada (...) Me siento perseguida, acosada. Por favor a la justicia tengan respeto", enfatizó.

Dijo que nunca estuvo de acuerdo con que su hijo se involucre en la política, "la Gobernación lo destruyó".

El abogado de la familia reveló que fueron nueve las personas citadas a declarar dentro de las investigaciones y cuestionó que entre estas personas estén trabajadores particulares de la exautoridad.

"Lo citaron a su hermano Roberto, al hijastro del doctor Pacheco, una vecina de su vivienda ubicada en la avenida Brasil (donde se realizó un allanamiento), unos albañiles y carpinteros", declaró.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) aseguró que continúa en la búsqueda del exsecretario de Salud, Fernando Pacheco, denunciado por hechos de corrupción para ejecutar su orden de aprehensión. Su esposa que también es investigada sigue prófuga.

