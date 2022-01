Niñero sacudió fuertemente a una beba de un año, causándole la muerte

EE.UU.

Un niñero ha sido acusado por la muerte de una niña de un año en Estados Unidos. Los investigadores del caso informaron que el hecho no fue accidental.

Melissa Hartley se fue al trabajo y su hija se quedó al cuidado de su compañero de cuarto Dennis Justus (28 años), un viejo amigo de la familia. Después de 30 minutos de haber empezado su turno en un hospital, ella recibió una llamada telefónica de emergencia porque la niña no respondía.

Le informaron que la niña fue sacudida tan fuerte que presentó hematomas en los ojos. “¿Cómo puedes sacudir a un bebé tan fuerte? Esto no fue un accidente”, acusó “Solo quiero justicia para mi hija. Realmente confié en él y pensé que era una buena persona. No quería creerlo, todavía no quiero creerlo”, expresó Melissa.