Infanticidio y suicido: Familia del acusado dicen que es inocente

Vinto, Cochabamba

El hecho estremeció a la población, una mujer de 33 años decidió envenenar a sus hijas de 3 y 7 años y luego quitarse la vida, en la comunidad de Chulla Paraíso en Vinto, dejando una carta póstuma.

“Si tomé esta decisión fue porque no podía más, él nos utilizó con sus mentiras, él nos llamaba diciendo que volvamos a hacer una familia, cuando llegué y dejé todo mi trabajo y donde podía vivir me sale con que ya no quiere volver, que no sabía cómo decirme que me perdone, que se enamoró de una mujer y que me vaya, como si fuéramos una basura, él es el culpable de la decisión que tomé”, es un fragmento de la carta.