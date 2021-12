Envenenó a sus dos hijas y luego se suicidó porque su ex pareja la dejó

Vinto, Cochabamba

El caso ha sido tipificado como infanticidio seguido de suicidio. Ocurrió el sábado 25 de diciembre Navidad, en la zona de Chulla Paraíso, municipio de Vinto. La mujer de 33 años decidió envenenar a sus hijas de 3 y 7 años y luego quitarse la vida.

Dejó una carta póstuma y se sabe que había retornado de Brasil hace a poco a pedido de su pareja, que le habría prometido reconformar sus familia, pero una vez en Cochabamba fue rechazada.

“Cuando llega acá este ciudadano le dice que ya no vivir con ella, que había pensado mal y lo perdone. No quiso retomar su relación y volver a convivir con ella y las niñas. En la carta están los motivos por los que tomó la fatal decisión”, indicó el comandante departamental de la Policía, Rubén Lobatón.

La autopsia médico legal revela que la causa de la muerte fue intoxicación por órganos fosforados. La ex pareja fue identificada como Jorge Luis A.C., mismo que se encuentra en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) para conocer su versión.

“Si tomé esta decisión fue porque no podía más, él nos utilizó con sus mentiras, él nos llamaba diciendo que volvamos a hacer una familia, cuando llegué y dejé todo mi trabajo y donde podía vivir me sale con que ya no quiere volver, que no sabía cómo decirme que me perdone, que se enamoró de una mujer y que me vaya, como si fuéramos una basura, él es el culpable de la decisión que tomé”, es un fragmento de la carta póstuma.