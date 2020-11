Niño asesinado en Vinto murió asfixiado con una cuerda nylon

Cargando...

Vinto, Cochabamba

El menor de un año y cuatro meses, encontrado sin vida cerca de un río en la comunidad de Combuyo, en el municipio de Vinto, falleció a raíz de una asfixia mecánica, producida con una cuerda nylon.

La madre del niño Maribel A. M. de 21 años, se encuentra aprehendida como presunta autora del crimen. El cuerpo sin vida del menor presenta signos de violencia indicaron desde la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

“Se puede evidenciar que en el cuerpo del menor existe violencia, por lo cual se ha procedido a la aprehensión de esta persona, que indica ser la autora de este hecho”, indicó el vocero de la Felcc, Alexander Vargas.

La autora confesa permanece aprehendida en celdas policiales, a la espera de su audiencia de medidas cautelares. “Tenía problemas con mi esposo, mucho peleábamos y me ultrajaba por eso lo he hecho. Yo sola lo he traído el cuerpo del niño”, admitió a la policía.

“No se descarta que exista una tercera persona o cómplices, es más este extremo va ser verificado en las próximas horas, puesto que el equipo multidisciplinario asignado al caso continúa trabajando”, añadió Vargas.

Días antes la mujer sostuvo una pelea con su marido, por tal motivo abandonó su hogar con su hijo pequeño en brazos. En sus primeras declaraciones Maribel indicó que cometió este horrendo crimen “al calor del momento”.

“Mi esposa desapareció el pasado viernes en la madrugada, hemos buscado por todo lado, cuando la encontré primero le pregunté por mi hijo. ¿Dónde está mi hijo?, le dije donde este voy a ir a recogerle. Ella me dijo le he matado, está enterrado en el río. Ella estaba andando con otro hombre, yo pido justicia por mi hijo”, declaró el padre del menor.

El padre del niño asesinado sentó denuncia por infanticidio ante la Felcc, acusó a su esposa de mantener una relación con su vecino tres semanas antes del deceso de su pequeño hijo. “Si quería irse debió hacerlo, debía dejarme a mi hijito, yo me hubiera criado a mis tres hijos (…)”, lamentó.