Niño sufrió agresión sexual el padre pide acelerar el proceso ya que la Fiscalía no citó al denunciado

El niño tiene nueve años de edad, habría sufrido abuso sexual de parte del enamorado de su tía biológica, quien se quedó un día solo con el menor, el sujeto le habría hecho toques impúdicos.

El padre del menor, pide a las autoridades dar celeridad al caso, afirma sentirse atado de manos ya que tampoco puede obtener la custodia de su hijo menor que corre peligro.

“La tía y la madre no estaban en la casa, esta persona lo arrinconó en su cuarto, en su cama, lo trató de besar le tocó las piernas, el tipo se bajó el pantalón, tratando de abusar de él, es entonces donde mi hijo agarra corre y escapa con su hermano menor, se encierra en el baño esperando que llegué la hermana o la madre”, manifestó el padre del niño.

Así mismo agregó que la madre no creyó al niño cuando él le contó el hecho.

“Llega la madre y él le explica todo lo que había pasado con el enamorado de la hermana, y esta mujer no hizo nada”, manifestó el padre.

Por su parte la abogada defensa del menor, Karen Revollo, afirmó que el niño fue sometido a varias declaraciones, y ahora se pide el rescate del otro menor que llega a ser el hermano de la víctima.

“Exactamente la fiscal la doctora Liliana Choque, nos dice no a lugar porque no es parte del proceso, pedimos el rescate del otro menor, ella nos dice no se puede nos dilatan con muchas cosas”, afirmó Revollo.