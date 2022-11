"No eran ramas": Encuentran el cadáver de un hombre dentro de un canal de riego

Cochabamba, Bolivia

La madrugada de este lunes 31 de octubre encontraron el cuerpo sin vida de un hombre dentro de un canal de riego, la víctima tendría aproximadamente 30 años. Un comunario encontró el cadáver en el canal de riego de la urbanización San Andrés, en la zona del Cruce Taquiña.

El poblador contó que durante la madrugada se percató que no llegaba agua hasta su sector, fue a revisar, al principio pensó que se trataban de ramas de los árboles, al aproximarse descubrió que había un cuerpo.

"Se me ha disminuido el agua, entonces vine a rondar, al venir me encontré con el muerto que estaba dentro del canal de riego. Nosotros realizamos el riego durante la madrugada, el cuerpo no se ha podido identificar, vinieron vecinos del lugar, llamamos al dirigente y a la Policía (...) Yo pensé que eran unas ramas, cuando de repente toqué unas piernas", contó el comunario a la Red Uno.