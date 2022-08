“No genera sensación de desarrollo, sino de estancamiento”, Alcalde se refiere a las marchas

Cargando...

La Paz

Para el alcalde Iván Arias las continuas marchas y contramarchas que se realizan en la ciudad de La Paz “no generan sensación de desarrollo, sino de estancamiento”, en una jornada en la que llegan a plaza San Francisco organizaciones sociales afines al gobierno del presidente Luis Arce.

Las marchas que protagonizan las organizaciones sociales afines al gobierno de Arce, se da en el marco de un escenario conflictivo, dado que en La Paz los cocaleros de los Yungas persisten en sus medidas de presión para que se cumpla la Ley General de la Coca, que establece solo un mercado legal que es el de Villa Fátima, por lo que piden el cierre del mercado paralelo liderado por el dirigente afín al Movimiento Al Socialismo, Arnold Alanes, quien también convocó a sus bases para marchar este jueves.

Dado este escenario de conflictividad, el burgomaestre reiteró su pedido de evitar enfrentamientos que deriven en daños personales y daños al ornato público, tal como se vio con los enfrentamientos entre cocaleros y efectivos policiales en las últimas tres semanas. Para Arias, el objetivo de la marcha de este jueves no está claro porque, en su criterio, no hay contra quién manifestar una protesta, a no ser que se deba a las tensiones internas en el MAS.

“La Paz está pagando por los conflictos nacionales, esta marcha que está organizando el Gobierno y que tiene el respaldo del Presidente (Arce) y Vicepresidente (David Choquehuanca), y uno se pregunta: ¿contra quién? No veo yo que haya golpes, el Gobierno está estable, quizás es contra sí mismos pero La Paz tiene que pagar la tensión de fuerzas que hay entre Evo Morales, los evistas, los choquehuanquistas, los arcesistas y ahí estamos, La Paz es víctima de una confrontación por el tema cocalero”, explicó Arias.

La primera autoridad de La Paz enfatizó que la marcha del Gobierno debe desarrollarse con tranquilidad y que auguró su deseo de que los marchistas se retiren sin mayor problema a sus casas y oficinas.

La primera autoridad de La Paz aseguró que luego de la marcha, se desplazará a los obreros de empresa recolectora de residuos sólidos La Paz Limpia (LPL) para el barrido y la recolección de residuos sólidos de las calles. “Después que pase (la marcha), vamos a mover a La Paz Limpia para que recoja toda la basura de la ciudad, para que vuelva a estar limpia”, remarcó.